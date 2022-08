O Vila Nova empatou de novo. Pela 15ª vez nesta Série B, o time colorado terminou uma partida em igualdade com o adversário. Nesta sexta-feira (12), o Tigre empatou por 0 a 0 com o Londrina, na abertura da 24ª rodada da competição nacional. O duelo foi disputado no Estádio Serra Dourada.

Com o resultado, o Vila Nova chega aos 21 pontos e deixa a lanterna da Série B - o Guarani, que ainda joga na rodada, tem 20 pontos e assume a última colocação. O Londrina, por sua vez, perde a chance de se aproximar mais da faixa de acesso, chega aos 34 pontos e permanece em 5º.

O Vila Nova volta a campo na próxima sexta-feira (19). Em confronto direto dentro da zona de rebaixamento, o time colorado desafia o Náutico, nos Aflitos, a partir das 21h30, pela 25ª rodada da Série B.

15 minutos de Vila

Com a necessidade de vitória, o Vila Nova começou o jogo com tudo no Serra Dourada. Nos primeiros 15 minutos, o time colorado dominou a posse de bola (61%), finalizou mais vezes (duas, uma no gol) e teve quatro escanteios a seu favor.

O Tigre ocupou o campo de ataque, inverteu ações entre os corredores e conseguiu levar perigo à meta do goleiro Matheus Nogueira, que defendeu uma finalização colorada.

Encaixa defensivo

A partir do momento que o Londrina conseguiu encaixar a marcação, o jogo que estava a favor do Vila Nova passou a ficar mais morno e com poucas ações ofensivas. Os dois times marcavam bem e inibiam a força ofensiva do adversário.

Apesar disso, o Tigre chegou algumas vezes no ataque em jogadas de velocidade, mas pecou nos passes finais e erros em cruzamentos em algumas tentativas ofensivas do Vila Nova na reta final do 1º tempo.

Repeteco pós-intervalo

O Vila Nova seguiu com mais fome e voltou mais ligado para a disputa do 2º tempo, mas esbarrou na limitação criativa e marcação do Londrina mesmo com mais posse de bola e ocupação no campo ofensivo. A melhor chance do Tigre ocorreu aos 8 minutos. Alex Silva tentou cruzar a bola, que com efeito foi na direção do gol, mas o goleiro Matheus Nogueira conseguiu afastar para escanteio.

Mudanças ousadas

As primeiras alterações do Vila Nova surpreenderam. Com jogo praticamente dominado, o técnico Allan Aal sacou o volante Ralf para a entrada do meia Wagner - o atacante Matheus Souza também entrou nessa leva no lugar de Pablo Dyego.

Neste formato, Matheuzinho e Wagner revezavam a criação de jogadas, enquanto Arthur Rezende passou a atuar como segundo volante, sempre marcando presença na entrada da área.

Uma grande jogada com a presença dos substitutos ocorreu aos 31 minutos. Depois de cruzamento da esquerda com Willian Formiga, o meia Wagner subiu mais alto que a marcação do Londrina e cabeceou rente à trave esquerda do goleiro Matheus Nogueira.

Sequência ampliada

O Vila Nova lutou até o final, mas não conseguiu marcar no Serra Dourada. Aos 49 minutos, o árbitro Dyorgines de Andrade/ES apitou pela última vez. Esse foi o 6º jogo sem derrota, mas com apenas uma vitória na sequência invicta, que é a melhor da equipe nesta Série B.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 24ª rodada

Jogo: Vila Nova 0x0 Londrina

Local: Estádio Serra Dourada (Goiânia/GO)

Data: 12/8/2022

Horário: 19 horas

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade/ES

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires/ES e Vanderson Antonio Zanotti/ES

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

VILA NOVA: Tony; Alex Silva (Railan), Alisson Cassiano, Rafael Donato e Willian Formiga; Ralf (Wagner), Sousa e Arthur Rezende; Matheuzinho (Diego Tavares), Pablo Dyego (Matheus Souza) e Neto Pessoa (Daniel Amorim). Técnico: Allan Aal.

LONDRINA: Matheus Nogueira; Jeferson (Denilson), Vilar, Saimon e Alan Ruschel (Eltinho); Mandaca, Gegê e Mirandinha (Matheus Lucas); Caprini (Gustavo Lopes), Gabriel Santos (Danilo) e Douglas Coutinho. Técnico: Adilson Batista.

Cartões amarelos: Gegê, Alan Ruschel, Matheus Lucas (Londrina) e Matheuzinho (Vila Nova)

Público pagante: 2.956

Público total: 3.026

Renda: R$ 20.415,00