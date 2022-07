O Vila Nova empatou sem gols com o Sport, nesta segunda-feira (18), e registrou em 2022 seu o pior 1º turno do clube nos pontos corridos da Série B. A partida foi disputada na Ilha do Retiro e dominada pelo time da casa, que desperdiçou chances e não passou pelo goleiro Tony. O duelo abriu a 19ª rodada da competição, que encerra a primeira metade do Campeonato Brasileiro.

O empate na Ilha do Retiro levou o Vila Nova aos 14 pontos, com 24,5% de aproveitamento. Esse é o pior desempenho da equipe colorada no 1º turno da Série B em 12 participações nos pontos corridos. A marca negativa em 2022 iguala o aproveitamento obtido na edição de 2014.

A diferença entre as edições é que em 2022 o Vila Nova chegou aos 14 pontos com apenas uma vitória e 11 empates - o número de igualdades é o maior já registrado pela equipe goiana, considerando apenas as primeiras 19 rodadas da Série B. No ano de 2014, o Tigre chegou aos 14 pontos com quatro vitórias e dois empates.

Leia também

- Retornos, contratações e rescisão: o dia do Vila Nova na janela

- Confira a tabela atualizada da Série B

Outra semelhança entre as campanhas é que o Vila Nova termina o 1º turno na lanterna da Série B. Neste ano, porém, o Tigre tenta ter um desfecho diferente, já que foi rebaixado em 2014.

Em outras edições que foi rebaixado à Série C, o Vila Nova teve melhor desempenho no 1º turno: em 2019 teve 35,1% de aproveitamento, fez 38,6% em 2006 e 40,3% em 2011.

Outra marca negativa que o Vila Nova registrou com o empate com o Sport foi de ampliar a sequência de jogos sem vitória na Série B. Agora, são 13 rodadas seguidas sem um triunfo da equipe goiana na atual edição da competição.

Esse é o recorde de partidas sem vitória do Tigre nos pontos corridos do campeonato, considerando todas as 12 participações. O feito iguala a sequência de 13 jogos, entre as rodadas 26 e 38, da Série B de 2011, em que o clube vilanovense foi rebaixado à Série C.

O empate na Ilha do Retiro foi resultado da falta de eficiência do Sport, no 1º tempo, com controle defensivo do Vila Nova na etapa final. O time colorado resistiu à pressão da equipe rubro-negra na primeira metade da partida.

Com linhas baixas e compactas, o Vila Nova impôs dificuldades ao Sport no começo do jogo, mas viu a equipe da casa criar chances por meio de chutes de fora da área, Luciano Juba forçou duas defesas do goleiro Tony, e finalizações após rápida troca de passes.

A diferença para a etapa final foi que o Vila Nova conseguiu ver sua meta menos ameaçada, após melhorar o encaixe na marcação em frente sua área defensiva. O problema para a equipe goiana, foi que não houve jogo de transição por parte do clube vilanovense, que terminou o jogo sem chutar a gol.

“A gente sabia que ia ser um jogo muito complicado contra o Sport. A gente fez boa estratégia, mas pecamos em não ter oportunidades lá na frente. Estamos em uma situação difícil, mas acredito que vamos sair dessa situação”, analisou o goleiro Tony, em entrevista ao Premiere na saída do gramado.

O Vila Nova tenta iniciar um “novo campeonato” na Série B no próximo sábado (23). Na abertura do 2º turno, o time colorado encara o Vasco, a partir das 16 horas, no Estádio Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 19ª rodada

Jogo: Sport 0x0 Vila Nova

Local: Ilha do Retiro (Recife-PE)

Data: 18/7/2022

Horário: 20 horas

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa/DF

Assistentes: Fábio Pereira/TO e José Reinaldo Junior/DF

VAR: José Cláudio Rocha Filho (VAR-FIFA/SP)

SPORT: Mailton; Ezequiel (Denner), Rafael Thyere (Fábio Alemão), Sabino e Sander; Ronaldo Henrique, Fabinho e Blas (Paulinho); Luciano Juba, Thiago Lopes (Jaderson) e Ray Vanegas (Búfalo). Técnico: Lisca.

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende (Marlone) e Romário (Rafinha); Diego Tavares (Matheuzinho), Riquelme (Rubens) e Pablo Dyego. Técnico: Allan Aal.

Cartões amarelos: Pablo Dyego, Romário, Arthur Rezende, Rubens (Vila Nova), Ezequiel e Ronaldo Henrique (Sport)