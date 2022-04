O Vila Nova empatou por 1 a 1 com o Tombense e segue sem vencer na Série B, após quatro rodadas. O duelo no OBA, nesta terça-feira (26), teve pouco futebol, algumas intervenções do VAR e gols marcados após cobranças de pênaltis. Arthur Rezende abriu o placar para o time colorado no 1º tempo, mas Jean Lucas deixou tudo igual para a equipe mineira no final do 2º tempo.

O Vila Nova se reapresenta nesta quarta-feira (27) e inicia a preparação para o duelo contra o Londrina. O Tigre encara a equipe paranaense na próxima sexta-feira (29), no estádio do Café, pela 5ª rodada da Série B. Para o duelo, o técnico Higo Magalhães voltará a contar com o goleiro Georgemy, que cumpriu suspensão diante do Tombense - o lateral esquerdo Willian Formiga deve seguir fora, em recuperação de uma lesão muscular.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 4ª rodada

Jogo: Vila Nova 1x1 Tombense

Local: OBA (Goiânia)

Data: 26/4/2022

Horário: 20h30

Árbitro: Matheus Delgado Candançan/SP

Assistentes: Daniel Luis Marques/SP e Evandro de Melo Lima/SP

VAR: Marcio Henrique de Gois/SP

VILA NOVA: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Moacir; Rafinha (Pablo Dyego), Arthur Rezende e Wagner (Ralf); Matheuzinho (Diego Tavares), Daniel Amorim (Rubens) e Victor Andrade. Técnico: Higo Magalhães.

TOMBENSE: Felipe Garcia, David (Diego Ferreira), Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Joseph, Gustavo e Igor Henrique (Jean Lucas); Marcelinho (Gabriel Henrique), Ciel (Vinicius Mingotti) e Keké (Everton). Técnico: Hemerson Maria.

Gols: Arthur Rezende, aos 14 minutos do 1º tempo (Vila Nova), Jean Lucas, aos 37 minutos do 2º tempo (Tombense)

Cartões amarelos: Jean Lucas(Tombense), Daniel Amorim, Rafael Donato e Alex Silva (Vila Nova)