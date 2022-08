Em Muriaé, no interior de Minas Gerais, no Estádio Soares de Azevedo, Tombense e Vila Nova ficaram no empate, por 0 a 0, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. No encontro entre as equipes que mais empatam nesta Segundona, deu a lógica. O Tigre até tentou vencer a primeira partida como visitante nesta edição da competição, mas esbarrou três vezes na trave e na anulação de um gol com intervenção do VAR.

O resultado da partida foi lamentado pelas duas equipes. O 14º empate do Vila Nova no campeonato fez com que o time colorado de Goiânia ficasse com 20 pontos na 18ª colocação, mas com chances de voltar para a lanterna da competição com o fechamento da rodada. O time chegou ao quinto jogo de invencibilidade, mas segue com urgência de conquistar vitórias para sair da zona do rebaixamento.

O Tombense também lamentou o 12º empate nesta Série B. O resultado de igualdade impediu a equipe mineira de ganhar a 5ª posição do Londrina e se aproximar ainda mais do G4, uma vez que o Vasco foi derrotado pela Ponte Preta nesta rodada. A equipe mineira segue invicta como mandante no campeonato.

O Vila Nova volta a campo na próxima sexta-feira (12), às 19 horas, para enfrentar o Londrina, no Estádio Serra Dourada. Para essa partida, o técnico Allan Aal poderá contar novamente com os volantes Romário e Arthur Rezende, além do meia Matheuzinho.

O JOGO

Com o estádio vazio em Muriaé, a partida começou morna. Aos 9 minutos, o lateral esquerdo Willian Formiga vacilou feio e deixou o veterano atacante Ciel, de 40 anos, dominar a bola e entrar na área. O jogador do time mineiro caiu na área e o árbitro assinalou pênalti. Dois minutos depois, o árbitro de vídeo sugeriu que o lance fosse revisado. Com ajuda da câmera invertida, o árbitro anulou o pênalti e ainda deu cartão amarelo para Ciel.

A resposta do Tigre foi imediata. Aos 15 minutos, Alex Silva cruzou na cabeça do atacante Neto Pessoa. O camisa 9 colorado cabeceou bem e tirou uma casquinha do travessão. Aos 27 minutos, a trave voltou a ser empecilho para o time goiano abrir o placar. Diego Tavares invadiu a área e chutou forte, mas acertou a trave esquerda do gol defendido por Felipe Garcia. Dois minutos depois, foi a vez do meia Wagner carimbar o travessão do Tombense.

Para o 2º tempo, o técnico Allan Aal sacou Neto Pessoa para colocar Daniel Amorim e depois colocou Matheus Souza no lugar de Diego Tavares. Os dois jogadores até construíram a jogada do gol contra marcado por Ednei, mas com a ajuda do VAR o árbitro Paulo Henrique de Melo Salmazio anulou o que seria o gol colorado.

Embora a necessidade de vitória fosse grande para as duas equipes, com objetivos diferentes dentro da tabela de classificação, a falta de criatividade para sair da marcação adversária e a baixa produtividade ofensiva fez com que o placar não fosse alterado até o apito final.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE: Felipe Garcia; Diego Ferreira, Ednei, Roger Carvalho e Manoel (David); Rodrigo (Guilherme Rend), Matheus Frizzo (Nenê Bonilha), Everton Galdino, Jean Lucas (Kleiton) e Renatinho (Bruno Mota); Ciel. Técnico: Bruno Pivetti

VILA NOVA: Tony; Alex Silva (Railan), Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf (Jean Martim), Sousa e Wagner (João Lucas); Diego Tavares (Matheus Souza), Neto Pessoa (Daniel Amorim) e Pablo Dyego. Técnico: Allan Aal

Local: Estádio Soares Azevedo, em Muriaé (MG)

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR) e Leandro dos Santos Ruberdo (MS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)