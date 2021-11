Esporte Vila Nova empata com Vasco e decide futuro contra Londrina Próxima partida decisiva será nesta sexta (19), e a equipe colorada buscará a vitória para se garantir de vez na Série B

Ainda não foi desta vez que o Vila Nova eliminou o risco de rebaixamento à Série C e garantiu permanência na Série B. Em jogo intenso durante uma parte do segundo tempo, quando três gols foram marcados em oito minutos, Vila Nova e Vasco empataram de 2 a 2 na noite de feriado desta segunda-feira (15), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O Tigre chega aos 45...