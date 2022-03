Esporte Vila Nova empata, garante 1º lugar e pega Goianésia nas quartas Azulão do Vale terminou a fase de classificação em 4º do Grupo A, que teve rodada disputada no sábado (5)

O Vila Nova empatou por 1 a 1 com o Goiatuba, na tarde deste domingo (6), confirmou a 1ª colocação do Grupo B e vai enfrentar o Goianésia, que terminou a 1ª fase em 4º do Grupo A, nas quartas de final do Campeonato Goiano. A partida no Estádio Divino Garcia Rosa foi válida pela 10ª e última rodada do Goianão. O Tigre termina a fase de classificação com 20 pontos...