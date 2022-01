Esporte Vila Nova empata jogo-treino com Brasília Tigre disputou atividade e empatou com gol do meia Wagner

O Vila Nova realizou jogo-treino com o Brasília neste sábado (15) e empatou com a equipe do Distrito Federal, por 1 a 1, no centro de treinamento colorado. A equipe do técnico Higo Magalhães venceu o primeiro tempo da partida com um gol anotado pelo meia Wagner, reforço contratado junto ao Juventude (RS). A equipe visitante chegou ao empate quando o Vila Nova...