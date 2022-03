Esporte Vila Nova empata sem gols com o Rio Branco e avança na Copa do Brasil Com a vantagem do empate, time colorado fez o suficiente para voltar do Acre com a classificação garantida para a 2ª fase do torneio nacional

O Vila Nova empatou por 0 a 0 com o Rio Branco-AC e avançou à 2ª fase da Copa do Brasil. Com a vantagem do empate, o time colorado teve atuação ruim, mas segurou o Estrelão na noite desta quarta-feira (2), no estádio Florestão, para conquistar a classificação no torneio nacional. Na próxima fase, o Tigre vai desafiar o Guarani. Além da vaga, a equipe colorada recebe prem...