Esporte Vila Nova empresta atacante Clayton para o Coritiba Um dia após renovar contrato com o atacante até 2024, Tigre anuncia empréstimo do jogador

O atacante Clayton, do Vila Nova, vai defender o Coritiba na temporada 2022. Após disputar sete jogos pelo Tigre no Campeonato Goiano, o atacante será emprestado pelo clube colorado à equipe paranaense até o fim do ano. Nesta quinta-feira (17), o Vila Nova tinha anunciado renovação do vínculo com o atacante até 2024. A negociação foi feita para que o atacante de 23 anos fosse emprestado....