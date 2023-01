O Vila Nova negocia o empréstimo do lateral esquerdo Jefferson para um clube da 1ª Divisão de Portugal. O nome da equipe não foi revelado. Neste primeiro momento, o time colorado não receberá valores pelo empréstimo do jogador de 19 anos.

Segundo o clube colorado, Jefferson passará por exames médicos nesta semana. Se aprovado, renovará seu contrato com o Vila Nova pelo mesmo período do empréstimo - uma temporada, por exemplo.

Antes de ser emprestado, Jefferson já havia renovado seu contrato com o Vila Nova e recebido um aumento salarial. O atual vínculo do jogador é válido até o final de 2024 e foi registrado na CBF no último dia 5.

Jefferson é cria da base do Vila Nova. Ele subiu para o time profissional no ano passado e disputou 13 jogos ao longo de 2022. Foram nove partidas pela Série B e quatro duelos na Copa Verde, além de ter participado das campanhas do Brasileiro de Aspirantes e sido campeão goiano no Sub-20.