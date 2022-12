O Vila Nova anunciou na noite desta segunda-feira (19) que o meia João Pedro será emprestado para o Paysandu. O jogador de 24 anos está emprestado para o Fluminense e não retorna para o clube goiano. O vínculo junto ao Papão será válido até o final da Série C de 2023.

Antes de ser emprestado para o Paysandu, João Pedro renovou seu contrato com o Vila Nova até o final de dezembro de 2024. Pelo clube colorado, o meia disputou 51 jogos.

João Pedro fez parte das categorias de base no Vila Nova, que deu a primeira oportunidade como profissional para o meia. Esse será o quinto empréstimo do jogador, desde que chegou no clube goiano em 2017, antes ele jogou na base do Inter-RS.

Além do Tigre, João Pedro jogou, por empréstimo, pelo Atlético-MG (Sub-20), Jaraguá, Monte Azul, Fluminense (Sub-23) e agora defenderá o Paysandu. Na próxima temporada, o Papão vai disputar o Campeonato Paraense, as Copas do Brasil e Verde, e a Série C.

Por causa da possibilidade de empréstimo do atleta, que foi confirmada, o Vila Nova segue ativo no mercado e busca um meia para a posição de “camisa 10”. O clube não tem pressa em acertar com um nome. Para a posição, o técnico Claudinei Oliveira conta, neste momento da pré-temporada, com Marlone e João Lucas.