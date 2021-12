Esporte Vila Nova empresta trio para ganhar rodagem em outros clubes Time colorado cede jogadores formados na base para que tenham atuações mais frequentes e visibilidade

O Vila Nova já definiu que três jogadores formados no clube não ficarão para a disputa das primeiras competições da temporada de 2022. Os empréstimos do meia João Pedro e do volante Éder Monteiro foram oficializados para Monte Azul-SP e Grêmio Anápolis, respectivamente. O atacante Matheus Porto, por sua vez, ainda aguarda a definição de qual será seu clube no próximo ano,...