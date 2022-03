Esporte Vila Nova encaminha acerto com lateral direito para a Série B Ex-Goiás, Alex Silva disputa o Paulistão pelo Água Santa e deve ser anunciado como reforço no Tigre após o Estadual

O Vila Nova encaminhou acerto com o lateral direito Alex Silva para a disputa da Série B. O jogador de 27 anos possui negociações avançadas com a equipe colorada e deve ser anunciado como reforço após a conclusão dos estaduais. Ele atua no Água Santa, que é o lanterna do Grupo A do Campeonato Paulista. Alex Silva foi revelado no Atlético-MG e jogou no futebol goiano em 2018. Pelo Goiás, disputou 49...