O Vila Nova está próximo de acertar a contratação do atacante Rubens, que pertence ao Tombense-MG. O jogador de 27 anos passará por exames, caso seja aprovado vai assinar vínculo de empréstimo com o Tigre até o final da Série B deste ano. Ele chega para disputar posição com Clayton, único centroavante do atual elenco colorado.

Rubens foi destaque nas duas últimas edições da Série C, em 2020 e 2021, marcou 7 gols em cada edição. O atacante foi revelado pelo América-MG, time que conquistou seu principal título com a conquista da Série B em 2017. Ele ainda defendeu clubes como Tupi-MG, CSA, Figueirense e Joinville.

Caso confirme o acerto, Rubens será a 6ª contratação do Vila Nova para a temporada de 2022. Antes chegaram o goleiro Tony, o lateral direito Diogo, os meias Matheuzinho e Wagner e o atacante Jean Silva. Todos com vínculos até o final da Série B deste ano.