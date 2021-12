Esporte Vila Nova encaminha renovação com Arthur Rezende Jogador de 27 anos recebeu propostas de outras equipes da Série B, mas proximidade da família tem pesado na decisão e permanência no Tigre está encaminhada

O volante Arthur Rezende está próximo de acertar a renovação de contrato com o Vila Nova. O jogador de 27 anos foi destaque na temporada do time colorado e deve assinar novo vínculo, que será válido até o final de 2022. A negociação está bem encaminhada entre as partes. Em entrevista à TV Anhanguera, Arthur Rezende disse que as negociações começaram há algumas seman...