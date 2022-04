Esporte Vila Nova encara Fluminense em local adverso Time colorado terá de enfrentar retrospecto negativo no Rio de Janeiro no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Após empatar dois jogos na Série B do Brasileiro, o Vila Nova inicia, na terça-feira (19), a 3ª fase da Copa do Brasil diante de um adversário de peso no futebol nacional. A equipe vilanovense decidirá a vaga à próxima etapa da competição contra o Fluminense, vencedor do torneio nacional em 2007, atual campeão do Carioca e na disputa da fase de grupos da Copa Sul-Ame...