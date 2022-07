A diretoria do Vila Nova pretende anunciar mais reforços nas próximas semanas para a sequência da Série B. Depois de apresentar o zagueiro Matheus Mancini e o atacante Jonata Bastos, o clube colorado busca mais um meia, atacantes e trabalha com a possibilidade de acerto com mais um volante.

O número de contratações pode variar, mas pelo menos três nomes devem desembarcar no OBA. Um meia, um atacante de lado e um centroavante. Há possibilidade de um volante e outro atacante de beirada serem contratados.

“Tem nomes bem adiantados, mais ou menos nessa situação (acordo verbal), mas amanhã eu não sei o que vai acontecer. Pode desistir ou não. Estou fazendo igual fiz com o Mancini. Acertei e no mesmo dia mandei a passagem. Estou fazendo isso para não correr riscos, na próxima semana então teremos novidades”, avisou o diretor de futebol do Vila Nova, Frontini.

O clube colorado tem priorizado encontrar reforços disponíveis no mercado para atuar imediatamente, mas alguns acertos são com atletas que só poderão ser inscritos a partir do dia 18 de julho, data que o período de inscrições estará disponível novamente.

Leia também

- Atacante espera manter boa fase após 5 temporadas em Portugal

- Zagueiro confia em recuperação do Vila Nova na Série B

Segundo o dirigente, uma dificuldade que tem sido enfrentada pela diretoria vilanovense é de acertos verbais em contratos assinados. Isso, de acordo com Frontini, por causa da situação do Vila Nova na Série B. O time não vence há 11 rodadas e é o lanterna da competição.

“A gente vem monitorando todo mercado, jogadores que não vem sendo aproveitados na Série A. Os atletas que não fizeram sete jogos na Série B e os que são destaques nas séries C e D. Infelizmente alguns atletas, entendo por já ter estado do lado como jogador, a gente faz acordo verbal e de última hora, não sei se por decisão dele ou do representante, desiste. Não sei se esperam um ou dois jogos para ver se o time melhora ou se o clube orienta para não vir. É uma decisão, temos que respeitar e voltar ao mercado”, contou Frontini.

Marlone (meia), Jonata Bastos (atacante) e Matheus Mancini (zagueiro) foram as recentes contratações do Vila Nova. O atacante Kaio Nunes é outro reforço, que ainda será apresentado. Ele chega por empréstimo até o final da temporada.

O técnico Allan Aal tem auxiliado nas negociações. “Tem nos ajudado muito, temos que dividir isso com a comissão técnica por ser eles que vão trabalhar com os atletas. Ninguém toma decisão sozinho aqui, dividimos em conjunto e contamos com a participação do Allan. Os dois reforços que estão quase fechados, ele teve participação direta, até ligando para convencer a vir neste projeto, que hoje é desafiador pela situação que nos encontramos”, completou o diretor de futebol do Vila Nova.