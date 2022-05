Esporte Vila Nova: estratégia tática e de mercado aparecem em 1ª vitória Técnico Higo Magalhães acredita que contratações de peças que podem atuar em mais de uma posição contribuíram para o triunfo contra o Náutico, pela 6ª rodada da Série B

O comprometimento tático de alguns jogadores do Vila Nova foi fundamental para que o clube colorado vencesse a primeira partida na Série B, de acordo com avaliação feita pelo técnico Higo Magalhães. No OBA, o Tigre venceu o Náutico, por 2 a 0, pela 6ª rodada da Segundona e deixou a zona de rebaixamento da competição. A mudança mais notável em campo foi o posicionamento do meia-atacante Matheuzinho. O camisa 7 ...