Esporte Vila Nova faz campanha de G4 no returno, e técnico elogia jovens do elenco Tigre foi o 3º melhor time do 2º turno e fecha Segundona com 51 pontos, na “primeira página” da tabela

Com serenidade e aproveitando o desespero do Vitória, o Vila Nova venceu o time baiano por 1 a 0 no Estádio Barradão, em Salvador, neste domingo (28), e encerrou a Série B com motivos para comemorar. O Tigre termina com 51 pontos, em 9º lugar, na “primeira página” da classificação. No returno, fez uma das quatro melhores campanhas, com 32 pontos - 3º lugar na segunda meta...