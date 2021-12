Esporte Vila Nova faz parceria para vacinação contra a Covid-19 Ação será realizada no OBA, na quarta-feira (8), a partir das 17 horas

O Vila Nova fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, que disponibilizará uma van para a vacinação contra a Covid-19. O ponto para atendimento da campanha “VacinAção” será OBA, na entrada do estádio pela Rua 256, no setor Leste Universitário. A quantidade de vacinas não foi informada. A van estará no local a partir das 17 horas e o público alvo ...