A diretoria do Vila Nova vai fazer novas promoções com o objetivo de atrair o público para os jogos da equipe em casa. Na quinta-feira (25), o Tigre volta ao OBA após disputar as últimas três partidas como mandante no Serra Dourada. A ideia é que o retorno à casa vilanovense tenha o apoio dos torcedores, e que eles auxiliem o time a seguir na construção da campanha de recuperação na Série B.

Para o jogo contra o Sampaio Corrêa, as promoções definidas pela diretoria do Vila Nova são a manutenção de entradas gratuitas para mulheres e valor de 10 reais no ingresso do “Setor B” (56% da capacidade do OBA) para o torcedor que for ao estádio com a camisa do Vila Nova (20 reais caso contrário). A inteira no “Setor A” tem valor de 80 reais, com a mesma promoção da camisa para pagamento da meia-entrada.

Um dos principais motivos para a diretoria do Vila Nova voltar ao OBA foi a média de público que o clube teve nos três jogos disputados no Serra Dourada: 6.514 de média de pagantes.

O número é mais alto que o considerado apenas em jogos no OBA (3.276 pagantes), por causa da partida contra o Vasco, que é recorde de público do Tigre na Série B, com 11.531 pagantes.

O estafe executivo e de marketing do clube colorado entende que os jogos no Serra poderiam atrair maior presença de público, mas avalia que o desempenho da equipe e o futebol apresentado podem ter afastado o torcedor do estádio. Nos jogos contra Ituano e Londrina, os públicos pagantes foram de 5.058 e 2.952, respectivamente.

No retorno ao OBA, a diretoria do Vila Nova espera manter a boa fase da equipe no 2º turno da Série B. O time ainda não perdeu após seis jogos e se colocou no “bolo” de times que tentam deixar a zona de rebaixamento após vencer o confronto direto com o Náutico na última rodada.

Na 26ª rodada, o Tigre pode igualar a pontuação do 16º colocado (hoje, o CSA) e só não deixará o Z4, em caso de vitória sobre o Sampaio Corrêa, por causa do número de vitórias, primeiro critério de desempates.

Nesta Série B, o Vila Nova ainda joga com Sampaio Corrêa, Guarani, CRB, Criciúma, Cruzeiro e Sport como mandante. O clube colorado entende que, se tiver 100% de aproveitamento nessas partidas, ficará muito próximo de conquistar a permanência na 2ª Divisão nacional, pois chegará aos 42 pontos e terá outras sete partidas como visitante para buscar pontos que o aproximem da manutenção na competição nacional.

Para o jogo desta quinta-feira (25), o técnico Allan Aal não possui desfalques por suspensão e deve fazer poucas alterações na formação titular, mantendo a base de jogadores que vem sendo utilizada por ele nos últimos jogos da equipe colorada. O foco de evolução segue no ataque e alterações podem ocorrer entre os homens de frente.