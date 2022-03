Esporte Vila Nova faz promoção para confronto direto na Superliga B Com a camisa do Vila Nova, torcedor paga 5 reais no ingresso para o duelo contra o Araucária-PR

O Vila Nova segue a venda de ingressos para o confronto direto contra SMEL Araucária/ASPMA/Berneck, pela 7ª rodada da fase de classificação da Superliga B. O confronto é direto dentro do G4 da competição. Os valores dos bilhetes são de 10 reais (inteira) e 5 reais (meia-entrada). O clube colorado realiza uma promoção para a torcida vilanovense. Com a camisa do Vila Nova, o...