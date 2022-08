O Vila Nova promoveu uma nova promoção na venda de ingressos na Série B. Para o jogo de sexta-feira (5), contra o Ituano, o valor da meia-entrada na arquibancada será 10 reais. O benefício é garantido para o torcedor que for ao principal palco do futebol goiano com a camisa do clube colorado.

Os ingressos custam 20 reais na arquibancada e 60 reais nas cadeiras. Com a camisa do Vila Nova, o torcedor paga meia nos dois setores. Para a torcida visitante, o valor é de 60 reais (inteira), destinado apenas para o setor das cadeiras.

Outra promoção feita pelo Vila Nova para este duelo é destinada aos sócios-torcedores. Quem possui o plano “Sócio Ouro” terá direito a levar dois convidados de forma gratuita. “Sócio prata e bronze” poderão levar um convidado. A retirada dos ingressos deve ser feita de forma antecipada na Loja Nação Colorada, no OBA.

Vila Nova e Ituano vão se enfrentar no Serra Dourada, na sexta-feira, pela 22ª rodada da Série B. O jogo será disputado a partir das 19 horas.

Confira o serviço de ingressos da partida:

Arquibancada

Inteira: 20 reais

Meia-entrada: 10 reais

Cadeiras e visitantes

Inteira: 60 reais

Meia-entrada: 30 reais

Promoção: meia-entrada garantida para o torcedor que for ao Serra com a camisa do Vila Nova

Pontos de vendas

Online: Vila Nova x Ituano

Loja Nação Colorada: Rua 256, n° 120, St. Universitário (OBA) – A partir de 01/08

Empório das Bebidas: Av T9, nº 3900, Qd. 08 Lt. 38, Jardim Vila Bela

Tio Bák Noroeste - Shopping Perimetral Open Mall: Av. Perimetral Norte, 3673 - St. Vila João Vaz, Goiânia

Serra Dourada: no dia da partida