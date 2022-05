Esporte Vila Nova faz promoção para jogos contra Chape e Grêmio Quem comprar um ingresso para o duelo diante o time gaúcho, no dia 29, ganha um bilhete para o confronto desta quinta-feira (19) contra a equipe de Chapecó-SC

O Vila Nova iniciou, com promoção, a venda de ingressos para os jogos contra Chapecoense e Grêmio. Quem comprar um bilhete para o duelo diante do time gaúcho, que será disputado no dia 29, ganha uma entrada para a partida desta quinta-feira (19), contra a equipe catarinense. Os valores variam de 20 a 100 reais. O duelo contra o Grêmio será disputado no Estádio Serra Dourada, dia 29, a partir das 16 horas...