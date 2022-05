Esporte Vila Nova faz promoção para jogos contra Fluminense e Náutico Torcedor que adquirir bilhete para o duelo contra o time carioca vai ganhar uma entrada para o confronto desta sexta-feira, diante do Timbu, no OBA

O Vila Nova iniciou a venda de ingressos para os jogos contra o Náutico (Série B) e Fluminense (Copa do Brasil), com promoção. Quem adquirir um bilhete para o jogo contra o time carioca ganha um bilhete para o duelo diante do Timbu. No caso, estão disponíveis cerca de 10 mil ingressos promocionais, número referente à capacidade do OBA. A promoção é válida apenas para...