O Vila Nova deverá anunciar nos próximos dias a contratação do técnico Claudinei Oliveira, de 53 anos, que trabalhou no Sport Recife na última Série B do Campeonato Brasileiro e tem histórico de acessos na competição nacional.

Desde a última quarta-feira (23), quando anunciou a saída do técnico Allan Aal, de forma surpreendente, o clube colorado começou a trabalhar no mercado para a contratação de um substituto e o nome de Claudinei Oliveira ganhou favoritismo para assumir o Tigre.

De acordo com o jornalista André Isac, a diretoria colorada já teria um acerto com o treinador, que trabalhou no futebol goiano pelo Goiás em 2014 e 2019. O treinador inclusive já teria indicado alguns reforços para o Vila Nova.

No entanto, a diretoria do clube colorado ainda não confirma o acerto com o treinador. Na manhã deste sábado (26), a direção disse, por meio da assessoria, que o clube não vai se "posicionar oficialmente" até que qualquer contratação seja concluída.

Ao mesmo tempo, o ex-técnico do Vila Nova, Allan Aal, ainda não se posicionou após a demissão. O treinador só vai se manifestar sobre sua saída do Vila Nova após todas as pendências entre ele e o Tigre estiverem resolvidas.