Esporte Vila Nova fica perto de anunciar mais dois atacantes Luis Araújo vai chegar por empréstimo do Bangu-RJ, e Ebere Osinachi deve ser cedido pelo Fluminense-SC

O Vila Nova voltou aos treinos após a eliminação no Campeonato Goiano, mas não parou nos bastidores do mercado da bola e está próximo de acertar a contratação de mais dois atacantes para a disputa da Série B. Ambos são considerados como jogadores que chegam para compor o elenco. Luis Araújo, de 21 anos, e o nigeriano Ebere Osinachi, de 23 anos. As negociações com os...