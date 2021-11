Esporte Vila Nova goleia e larga bem na semifinal da Copa Verde Eficiente no segundo tempo, Tigre abre boa vantagem sobre o Nova Mutum para jogo da volta, no Mato Grosso

Previsível no primeiro tempo, letal no segundo tempo. De maneira bem delineada nas duas etapas de jogo, o Vila Nova goleou o Nova Mutum-MT por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (24), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), na primeira partida da semifinal da Copa Verde. O time vilanovense fica em boa vantagem para o embate de volta, em Nova Mutum-MT, n...