O Vila Nova vai para o clássico diante do Goiás empolgado e ainda invicto do Goianão. Com time ofensivo, o Tigre goleou o Iporá por 3 a 0, nesta quarta-feira (25), no OBA. Os gols da goleada colorada pela 5ª rodada foram marcados por Marlone, Guilherme Parede e Rodrigo Gelado, os dois últimos jogadores marcaram pela primeira vez pelo Tigre.

Com a derrota do Atlético-GO na rodada e a goleada do Vila Nova, o time colorado é o único invicto do Goianão após cinco rodadas. O triunfo no OBA fez o Tigre subir três colocações na classificação e assumir a 3ª posição do Estadual, com nove pontos, um atrás do Dragão, que lidera.

A goleada no OBA começou a ser construída no primeiro tempo, com grande atuação do meia Marlone, que marcou um gol e acertou a trave em duas oportunidades. Guilherme Parede ampliou e fez o primeiro tento dele com a camisa colorada.

No clássico contra o Atlético-GO na rodada passada, o atacante chegou a finalizar no lance do gol contra do zagueiro Emerson Santos. Guilherme Parede celebrou de forma tímida na ocasião, mas o gol foi sinalizado para o defensor rubro-negro.

Na etapa final, o jovem Rodrigo Gelado fez o terceiro gol do Vila Nova na partida e o primeiro dele como profissional. Há exatos 16 dias, o jogador de 19 anos disputava a Copa São Paulo de Futebol Júnior com o time colorado e foi promovido para a equipe principal após a participação do Tigre na competição. Em seu terceiro jogo como profissional, marcou o primeiro gol diante do Iporá.

A curiosidade do jogador é em relação a seu apelido, “Gelado”. O técnico Claudinei Oliveira pediu para o atleta não ser chamado desta forma, mas o apelido pegou e virou até brincadeira nas redes sociais do Vila Nova. A origem da alcunha é por causa da semelhança do jogador com o personagem Lúcio Barro, conhecido como Gelado e super herói no filme “Os Incríveis”.

Empolgados pela goleada e invencibilidade, o Vila Nova tenta se manter nas primeiras colocações no terceiro clássico que vai disputar no Goianão - antes venceu o Goiânia (3 a 0) e empatou com o Atlético-GO (2 a 2). No domingo (29), o time colorado desafia o Goiás, no reencontro com o rival após hiato de uma edição do Estadual.

O Vila Nova vai visitar o rival Goiás na Serrinha pela sétima vez na história. A lembrança mais recente é positiva para o time colorado. No último encontro entre as equipes, que foi na casa esmeraldina, o Tigre venceu por 2 a 1 pela Série B de 2021.

No retrospecto geral na Serrinha, o Goiás leva a melhor com três vitórias. O Vila Nova venceu duas vezes e pode igualar o rival. No confronto houve um empate na casa esmeraldina.