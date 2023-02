O Vila Nova venceu o Morrinhos por goleada na manhã deste sábado (11), no OBA, por 3 a 0, e chegou à 3ª vitória seguida no Campeonato Goiano. É o melhor momento do Tigre, que está classificado às quartas de final, na competição. A partida foi pela 10ª e penúltima rodada do Estadual.

Pelo menos provisoriamente, o Vila Nova ganha uma posição. Está em 3º, com 19 pontos, empatado com o Atlético-GO em pontos, mas com uma vitória a menos que o Dragão, que é o vice-líder. A 10ª rodada será encerrada neste domingo (12). O Tigre pode terminar no máximo em 3º e também pode ser ultrapassado pela Aparecidense e encerrar a rodada em 4º, como a iniciou.

É a terceira vitória seguida do Vila Nova no Goianão. Depois de vencer Goianésia e Inhumas, o Tigre bate o Morrinhos. São quatro jogos de invencibilidade no momento.

O Morrinhos, com 8 pontos, está em 10º, primeira colocação fora do Z2. Na rodada, pode até ser ultrapassado por Inhumas ou Grêmio Anápolis ou pelos dois, mas os clubes precisarão golear seus adversários para ultrapassar o Tricolor dos Pomares.

O primeiro gol saiu logo no início do jogo e foi contra. Marlone cobrou falta procurando os companheiros na área e Allef Nunes acabou cabeceando contra. O camisa 7 vilanovense, mais ao estilo camisa 10, já mostrou que participaria muito do jogo do Tigre, em cobranças de falta, articulação e aparecendo na área, como ocorreu em chance que teve aos 11.

Pelo Morrinhos, Danillo Ribeiro aparecia na bola parada, mas quem brilhou foi o goleiro Marcão, com boas defesas em finalizações do Vila Nova, com Marlone e João Lucas. O Tigre marcava a saída de bola e dificultava a vida do Morrinhos.

Marlone ajudou a criar chances ao fim da etapa, mas não ampliou no primeiro tempo. Aos 41, o meia chutou e, no rebote do goleiro, Lourenço não aproveitou. Aos 45, Marlone tentou de cabeça, e a bola passou com perigo à direita do gol.

O segundo tempo começou com bola na rede. João Lucas, em sua primeira partida como titular no Goianão 2023, vencendo a disputa com Rickson para iniciar o jogo contra o Morrinhos, marcou um golaço. O meia de 22 anos preferiu chutar de longe, no início da armação da jogada, e guardou no ângulo direito.

O Vila Nova começou a ter chances e perdê-las, algo que se repete nas últimas rodadas. Aos 15, Neto Pessoa perdeu chance incrível na frente do gol e chutou por cima. A jogada até a conclusão ruim foi tramada pela esquerda, por João Lucas e Rodrigo Gelado.

Neto Pessoa e João Lucas quase aumentaram a contagem aos 34. Guilherme Parede cruzou da direita, Neto Pessoa cabeceou, o goleiro defendeu e João Lucas pegou o rebote, mas chutou por cima do gol.

Aos 46 minutos, o Vila nova teve um pênalti marcado a seu favor. O goleiro Marcão saiu em Neto Pessoa, que entrava na área e foi derrubado. Neto Pessoa foi quem bateu, no alto, e marcou.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho, Jordan, Doma e Rodrigo Gelado (Diego Renan); Ralf (Gabriel Domingos), João Lucas e Marlone (Wendson); Lourenço (Rickson), Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira

MORRINHOS: Marcão; Jabu (Luciano), Wallinson, Allef e Danillo Ribeiro (Vinícius); Marcus Vinícius (Lucas Guida), Hugo e Roniel; Nathan, Caíque (Cristian) e Denilson (Bahia). Técnico: João Dreison

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia)

Data: 11/2 (sábado)

Árbitro: Gabriel Queiroz

Assistentes: Tiego dos Santos e Ricardo Prado

Gols: Marlon (8'/1ºT), João Lucas (2'/2ºT), Neto Pessoa (48'/2ºT, de pênalti)

Público pagante: 2352 pessoas

Público total: 2407 pessoas

Renda: R$ 26.395,00