Esporte Vila Nova: gramados do OBA e CT serão revitalizados Diretoria colorada investe em melhorias dos campos do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e do centro de treinamentos do Tigre

O Vila Nova iniciou, na última semana, o trabalho de revitalização no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) e dos dois principais gramados do Centro de Treinamento, o que seguirá nos próximos dias.O campo do OBA tem previsão de ficar pronto em janeiro e não deverá ser um problema para a estreia do time colorado no Campeonato Goiano, contra o Goiatuba, no dia 27 do pr...