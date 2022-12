O Goiás terá de pagar R$ 1 milhão para o Vila Nova, se escalar o atacante Alesson em clássicos entre as equipes enquanto o atleta estiver vinculado, por empréstimo, ao clube esmeraldino. O valor da multa foi divulgado pelo Tigre, nesta segunda-feira (19), no anúncio que oficializa o empréstimo do jogador de 23 anos para o rival alviverde.

De acordo com o Vila Nova, no contrato de empréstimo válido até o dia 15 de dezembro de 2023, há uma cláusula de multa de R$ 1 milhão caso Alesson seja escalado pelo Goiás contra o Tigre.

Na próxima temporada, um clássico já está confirmado. Goiás e Vila Nova vão se enfrentar pela 1ª fase do Campeonato Goiano dia 29 de janeiro, pela 6ª rodada, na Serrinha. Para utilizar Alesson no confronto, a diretoria esmeraldina terá de pagar a multa para o rival colorado.

Além de eventuais clássicos na fase final do Goianão, os rivais podem se enfrentar pela Copa Verde em uma eventual semifinal e ao longo da disputa da Copa do Brasil.

Leia também

+ Vila Nova ainda busca dois atacantes e um meia para 2023

+ Guto Ferreira chega ao Goiás e sobe o sarrafo: 'buscar fazer uma temporada melhor'

+ CBF divulga tabela básica da Copa Verde, com Goiás e Vila Nova como participantes

Esse tipo de conduta não é habitual no futebol, mas já ocorreu em alguns empréstimos recentes entre clubes. No futebol goiano, por exemplo, o Atlético-GO pagou R$ 300 mil para o São Paulo por escalar o goleiro Jean, ex-Dragão e Tricolor, no encontro entre os times na Série A de 2020 - a equipe goiana venceu os paulistas por 2 a 1.

Outro exemplo foi o empréstimo de Rodinei, ex-Flamengo, para o Internacional. Também pelo Brasileirão de 2020, o clube gaúcho contou com a doação de R$ 1 milhão, por parte de um torcedor, para pagar a multa para o time carioca e contar com o lateral direito em duelo decisivo na reta final da competição nacional.

A multa foi paga, Rodinei foi escalado, mas acabou expulso durante a partida. O Flamengo venceu por 2 a 1, passou o Inter na classificação e assumiu a liderança da Série A, que viria a ser conquistada pelo time carioca na rodada seguinte.