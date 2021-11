Esporte Vila Nova: ingressos contra o Vasco vão de 30 a 300 reais Torcedor vestido com a camisa do Tigre paga mais barato em dois setores do estádio

A diretoria do Vila Nova definiu, na tarde desta terça-feira (9), os preços dos ingressos para a partida diante do Vasco, no feriado desta segunda-feira (15), no Estádio Onésio Brasileiro (OBA), às 20 horas. O clube disponibilizará 8,5 mil bilhetes, após a liberação da capacidade máxima decretada pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. As entradas terão variação de val...