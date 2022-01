Esporte Vila Nova inicia 2022 com discurso de conseguir 'coisas grandes'

O Vila Nova também começou, nesta segunda-feira (3), sua pré-temporada ainda desfalcado de boa parte do elenco, em recesso após a disputa da final da Copa Verde, no dia 11 de dezembro, quando perdeu o título na disputa dos pênaltis. O diretor de futebol do clube, o ex-jogador Frontini, ressaltou que a agremiação terá como meta brigar por “coisas grandes” durante 2022....