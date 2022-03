Esporte Vila Nova inicia Brasileiro de basquete em São Paulo Tigre encara o Basket Osasco na 1ª rodada da competição. Três primeiros jogos serão disputados em Osasco, depois a equipe goiana joga mais três vezes em São José dos Campos-SP

O Vila Nova/AEGB vai estrear no Campeonato Brasileiro de Basquete neste domingo (6). O time colorado encara o Basket Osasco, no ginásio Geodésico, na cidade paulista, a partir das 19h15. O desejo do time colorado é de ser campeão e voltar a viver os tempos de glórias, da década de 1970, com a bola laranja.A preparação do Vila Nova começou em janeiro. A pré-temporad...