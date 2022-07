Classificado à 2ª fase da Série A3 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino depois de eliminar o Atlético-GO na 1ª etapa, o Vila Nova decide a classificação e a permanência no torneio diante de um adversário regional - o Mixto-MT. As duas equipes representantes do Centro-Oeste iniciam na tarde deste sábado (2), às 17 horas (de Brasília), a disputa pelo direito de seguir sonhando com o acesso à divisão acima, a Série A2.

Serão dois jogos e o primeiro será em Cuiabá (MT), no Estádio Dutrinha. A partida de volta está agendada para o final da próxima semana, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

As jogadoras do Vila Nova sentiram na pele a dificuldade da disputa de um torneio nacional. No duelo com o Atlético-GO, houve vitória de 2 a 0 (gols de Samara) e derrota no CT do Dragão (2 a 1, com Andrezinha marcando no fim do jogo o gol que garantiu a vaga).

Após conquistar a vaga, a comissão técnica fez alguns ajustes na equipe para a sequência da Série A3. O técnico Robson Freitas terá o retorno da goleira Nuriah Alves (recuperada de lesão) e da zagueira Érica Santos (cumpriu suspensão). A volante Claudiane também se recuperou de lesão, mas é opção para o decorrer da partida.

“A expectativa é boa. Estamos confiantes, pois fizemos uma boa preparação”, disse Robson Freitas, explicando que a delegação chegou a Cuiabá com a temperatura batendo em 35 graus.

O treinador não deve fazer mudanças radicais na equipe, que deve começar o jogo com Nuriah Alves; Érica Santos, Naytielle, Wadane; Thais Lane, Nayane, Izabella, Lamis; Samara, Andrezinha e Jhulian.

Na 1ª fase, o Mixto eliminou o Cuiabá-MT com empate (1 a 1) e goleada de 4 a 1.