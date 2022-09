O Vila Nova inicia nesta sexta-feira (9) a disputa por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, competição sub-23 organizada pela CBF. O time colorado recebe o RB Bragantino, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 15 horas.

A equipe de Bragança Paulista foi a única que conseguiu derrotar o Vila Nova na competição até agora. Os dois times estavam no Grupo B, na fase de classificação, e se enfrentaram pela última rodada. Na ocasião, o RB Bragantino venceu, por 2 a 1, no interior de São Paulo, e tomou a liderança da chave das mãos do Tigre.

O Vila Nova tenta voltar à uma final do Brasileiro de Aspirantes após dois anos. O time goiano foi finalista em 2020, contra o Ceará, mas acabou derrotado na disputa por pênaltis.

A equipe goiana chega à disputa da semifinal da competição nacional embalada por duas vitórias sobre o Grêmio, pelas quartas de final. O time gaúcho era o atual campeão do Brasileiro de Aspirantes.

O técnico Raphael Miranda comanda a equipe colorada, que tem como destaques o meia João Lucas e o atacante Riquelme. Este último, inclusive, entrou no decorrer da partida diante do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro e foi elogiado pelo técnico do time profissional Allan Aal.