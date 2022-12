Atualização às 23h45 de 19/12/2022

O Vila Nova iniciou a pré-temporada nesta segunda-feira (19) com 20 jogadores e nova comissão técnica, liderada pelo técnico Claudinei Oliveira. O elenco vilanovense ainda não está completo e só ficará todo à disposição para o treinador no início de janeiro de 2023.

O volante Sousa ganhou alguns dias a mais de férias e se apresentará no Vila Nova no dia 30 de dezembro. Os reforços Vanderlei, Hyuri e Vinícius Leite, e o atacante Victor Andrade, outro remanescente de 2022, são aguardados no clube colorado no dia 2 de janeiro.

O atacante Victor Andrade, inclusive, segue em recuperação de uma lesão no joelho. A previsão é que o jogador de 27 anos volte às atividades em março do ano que vem, período que o Campeonato Goiano estará em sua fase final (eliminatória).

Neste primeiro dia de pré-temporada, não houve trabalho no campo com o técnico Claudinei Oliveira e sua comissão. Os jogadores fizeram as tradicionais avaliações que ocorrem no início de cada temporada, com os departamentos médicos, de fisioterapia e fisiologia.

Dos jogadores que iniciaram a pré-temporada no Vila Nova, sete são reforços anunciados para 2023 e outros 17 são atletas remanescentes do elenco que defendeu o Tigre em 2022 - veja a lista completa no final desta nota.

O meia João Pedro não vai se apresentar no Vila Nova. O jogador, cria da base colorada, disputou o Brasileiro de Aspirantes pelo Fluminese por empréstimo e foi emprestado, novamente, desta vez para o Paysandu. Para a posição de “camisa 10”, o técnico Claudinei Oliveira conta com Marlone e João Lucas, outro atleta revelado na base vilanovense.

O time colorado segue nesta semana os treinos de pré-temporada. Nesta terça-feira (20), Claudinei Oliveira será apresentado como novo técnico do Vila Nova e deve comandar sua primeira atividade no campo com o elenco vilanovense. Todas as atividades, neste início de pré-temporada, serão feitas no período vespertino.

A estreia do Vila Nova no Campeonato Goiano está prevista para o dia 12 de janeiro, às 20h30. No OBA, o time colorado encara o Goiânia pela 1ª rodada do Estadual.

Quem já se apresentou no Vila Nova:

Goleiros: Dênis Júnior, Victor Hugo e Heitor Gatti

Zagueiros: Carlos Alexandre, Jordan, Doma e Rafael Donato

Laterais: Alex Silva, Diego Renan, Jefferson e Marcelinho

Volantes: Ralf, Rickson e Gabriel Domingos

Meias: Marlone e João Lucas

Atacantes: Wendson, Neto Pessoa, Riquelme e Matheus Souza

Ainda vão se apresentar**

Goleiro: Vanderlei

Volante: Sousa (dia 30/12)

Atacantes: Hyuri, Vinícius Leite e Victor Andrade

**Com exceção de Sousa, os demais atleta são aguardados no Vila Nova no dia 2 de janeiro



*Nota atualizada com a confirmação do empréstimo do meia João Pedro para o Paysandu