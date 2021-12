Esporte Vila Nova inicia pré-temporada na próxima segunda-feira (3) Reforços serão os primeiros que vão começar atividades visando a temporada de 2022 no clube colorado

O Vila Nova iniciará a pré-temporada na próxima segunda-feira (3). Parte do elenco colorado vai se apresentar no início da próxima semana e iniciar as atividades para a disputa do Campeonato Goiano, que tem estreia para o Tigre no dia 27 de janeiro. Dos reforços anunciados, apenas o meia Wagner chega em Goiânia e inicia a preparação na terça-feira (4). O goleiro Tony, ...