Esporte Vila Nova inicia trabalho e prevê não estar 100% na estreia do Goianão

O foco do Vila Nova na pré-temporada será deixar todo o elenco no mesmo nível de força e condicionamento físico para que, a partir do dia 27 deste mês, o foco esteja em recuperar os atletas entre as partidas. O clube, porém, entende que não vai iniciar o Goianão com plantel no melhor nível físico e pretende conquistar isso durante a competição. Como o calendário de...