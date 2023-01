O Vila Nova iniciou a venda de ingressos para o clássico contra o Atlético-GO, que será disputado no próximo domingo (22), no OBA, a partir das 10h30. Os valores variam de R$ 25 a R$ 70. O confronto é válido pela 4ª rodada do Campeonato Goiano.

Conforme determinação do Ministério Público de Goiás, desde 2018, clássicos entre Vila Nova e Atlético-GO são disputados com torcida única, do clube mandante. No duelo entre os times no Goianão 2023, o time colorado será mandante e jogará com o apoio da sua torcida.

Além da venda online , os ingressos podem ser adquiridos na Loja Nação Colorada, Empório das Bebidas e Tio Bák Noroeste.

Esse será o terceiro clássico do Goianão 2023. Antes, o Vila Nova venceu o Goiânia por 3 a 0 e o Atlético-GO bateu o Goiás, por 2 a 1.