Esporte Vila Nova inicia venda de ingressos para jogo contra a Aparecidense Tigre mantém promoção para mulheres e adolescentes de 12 a 17 anos, que pagam 10 reais no bilhete com uma aposta da Timemania com o Vila selecionado como time do coração

O Vila Nova segue a venda de ingressos para o jogo desta quarta-feira (16), contra a Aparecidense. Os valores, de inteira, são de 40 reais (Setor A) e 30 reais (Setor B). A diretoria colorada mantém a promoção para mulheres e adolescentes entre 12 a 17 anos, que pagam 10 reais no bilhete, desde que apresente no ato da compra uma aposta da Timemania com o Vila Nova seleci...