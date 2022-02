Esporte Vila Nova inicia venda de ingressos para jogo contra o Crac Valores variam de 10 a 40 reais. Duelo será disputado no OBA, no sábado (26), pela 9ª rodada do Goianão 2022

O Vila Nova iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Crac, pela 9ª rodada do Goianão 2022. Já classificado às quartas de final do Estadual, o Tigre tenta confirmar a liderança do Grupo B nas duas rodadas finais da fase de grupos. O duelo contra o time de Catalão será disputado no sábado (26), a partir das 16h30, no OBA. Os valores seguem os mesmos que...