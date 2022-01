Esporte Vila Nova joga bem e vence o Aquidauanense na estreia da Copinha Breno e García, ambos no 2º tempo, fizeram os gols do triunfo colorado diante do Aquidauanense/MS

O Vila Nova estreou com boa atuação e vitória na Copinha. O Tigre venceu o Aquidauanense/MS por 2 a 0, no estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP. Os gols da partida foram marcados pelos atacantes Breno e García, ambos no decorrer do 2º tempo. Com o resultado, o Vila Nova terminou a 1ª rodada na liderança do Grupo 2 com três pontos. O Aquidauanense é o 4º e último colocado s...