O Vila Nova tem nova oportunidade para deixar a zona de rebaixamento (Z4) nesta segunda-feira (29) na abertura da 27ª rodada da Série B. Fora de casa, o Tigre encara a Chapecoense na Arena Condá, a partir das 20 horas, em partida que o time colorado defende a segunda maior invencibilidade como visitante neste atual momento da competição nacional.

Apesar do elevado número de empates, o Vila Nova não perde como visitante há quase dois meses. A atual sequência invicta fora de casa é de quatro partidas, com vitória sobre o Náutico e igualdades com Sport, Novorizontino e Tombense. O Cruzeiro também não perde há quatro duelos como visitante e o Londrina lidera a estatística com cinco jogos sem derrota longe dos seus domínios.

Pontuar é o que o Vila Nova busca contra a Chapecoense, vencer o time alviverde, porém, pode tirar a equipe goiana do Z4 pela primeira vez desde a 8ª rodada. Para isso, o primeiro passo é vencer a Chape para depois torcer por tropeços de Operário-PR e Guarani, além de uma derrota do CSA no complemento da 27ª rodada.

O duelo desta segunda-feira é o início de um tour do Vila Nova pelo sul do País. Ainda nesta semana, o time colorado visita o Grêmio pela 28ª rodada da Série B. A partida será disputada na sexta-feira (2), em Porto Alegre.

“São dois jogos importantes, precisamos pontuar e é o que estamos fazendo há oito jogos. Precisamos pontuar um pouco mais e vai ser difícil contra a Chapecoense. Mas pelo que estamos mostrando, temos plenas condições de vencer”, comentou o técnico Allan sobre o confronto desta segunda-feira.

O treinador espera que o cenário do jogo diante do Náutico, o último da equipe goiana como visitante, se repita na Arena Condá, em que o Vila Nova tenha atuação regular e use o fator campo a seu favor com a pressão da torcida adversária na cobrança pela equipe da casa. Para Allan Aal, o Tigre precisa estar bem preparado mentalmente e ser eficiente quando chegar ao ataque.

Por causa do pouco tempo entre os jogos, o treinador colorado não deve promover muitas mudanças no time titular. A única alteração confirmada será da entrada do lateral direito Railan na vaga de Alex Silva, que cumpre suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Sob comando de Allan Aal, o Vila Nova ainda não perdeu como visitante e espera manter o bom momento fora de casa na busca por pontos que podem ser importantes para o time pela permanência na Série B. Contra a Chape, a equipe colorada defende sua maior invencibilidade na competição nacional, com oito jogos sem derrota (duas vitórias e seis empates).

Do outro lado, o técnico Marcelo Cabo, ex-Atlético-GO e Vila Nova, conta com o retorno do atacante Perotti, que está recuperado de desconforto muscular. Sua presença no time titular, porém, ainda é uma das dúvidas do treinador, que priorizou ajustes defensivos nos últimos dias de treinos para o duelo desta segunda-feira.

Vila Nova e Chapecoense já se enfrentaram em apenas três vezes na história. Cada time venceu uma partida (pela Série C de 2012) e outro duelo, do 1º turno na atual edição da Série B, terminou empatado sem gols.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 27ª rodada

Jogo: Chapecoense x Vila Nova

Local: Arena Condá

Data: 29/8/2022

Horário: 20 horas

Transmissão: Premiere

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA/SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques/SP e Gustavo Rodrigues de Oliveira/SP

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ

CHAPECOENSE: Saulo; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Pablo Oliveira (Darlan), Marcelo Freitas e Matheus Bianqui; Alisson Farias, William Popp e Felipe Ferreira. Técnico: Marcelo Cabo.

VILA NOVA: Tony; Railan, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Sousa, Arthur Rezende e Wagner; Kaio Nunes e Neto Pessoa. Técnico: Allan Aal.