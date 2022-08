Apesar de valorizar o ponto conquistado fora de casa, o Vila Nova voltou a lamentar os gols perdidos que impediram uma vitória do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. O time colorado tem o pior ataque da competição nacional (14 gols marcados) e repete sua pior média após 23 rodadas.

Após o empate em Muriaé, no interior de Minas Gerais, o técnico Allan Aal disse que faltou “tranquilidade e um pouco de sorte” para que o time colorado convertesse as chances criadas em gols. O Tigre acertou três vezes a trave do Tombense e mais uma vez ficou no “quase” para frustração da torcida colorada. Com as três bolas na trave em Muriaé, o time colorado chegou a 11 finalizações na trave nesta Série B e está atrás apenas do Guarani nesta estatística.

O detalhe da finalização é o que tem sido o calcanhar de Aquiles do time colorado na competição. De acordo com as estatísticas do Sofascore, o Vila Nova está no top 10 de clubes que mais criam grandes chances de gol, com 29, mas é também a quarta equipe que mais desperdiça esse tipo de jogada dentro da competição.

Os números ofensivos do Vila Nova apontam que o que ocorreu diante do Tombense não foi um ponto fora da curva. O time colorado tem o pior ataque desta Série B, após 23 rodadas, com apenas 14 gols marcados. A média é de 0,6 gol por jogo.

O número é muito baixo se observados os desempenhos ofensivos de todos os clubes na Série B desde 2006, quando a competição adotou o atual formato com 20 clubes e sistema por pontos corridos.

O pior desempenho ofensivo após 23 rodadas na história da competição é da dupla paulista formada por Botafogo-SP e Oeste-SP, que balançou as redes adversárias apenas 13 vezes neste intervalo de tempo.

Com 14 gols em 23 jogos, o Vila Nova repete a campanha feita em 2019 na Série B. Naquele ano, o Tigre terminou a competição na lanterna e com o pior ataque (27 gols em 38 jogos).

Para ter um desfecho diferente em 2022, o Vila Nova espera melhorar seu aproveitamento ofensivo e quer demonstrar isso já nesta sexta-feira (12), quando recebe o Londrina, no Estádio Serra Dourada, às 19 horas.