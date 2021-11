Esporte Vila Nova lança promoção para jogos no OBA Quem comprar bilhete para jogo da Série B vai ganhar o ingresso para o jogo da ida da semifinal da Copa Verde

Ainda correndo risco pequeno de rebaixamento, o Vila Nova decidirá o futuro dele na Série B nesta sexta-feira (19), às 21h30, diante do Londrina-PR, em situação mais crítica. Para ter o apoio maciço da torcida, a diretoria vilanovense decidiu fazer promoção nos preços dos ingressos em dois setores do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). As entradas vão custar...