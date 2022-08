O Vila Nova chegou a sua maior sequência invicta na Série B neste início de tentativa de recuperação no campeonato, mas mantém o alerta ligado após ver a distância para deixar a zona de rebaixamento aumentar após a conclusão da 22ª rodada da competição nacional.

O empate, por 1 a 1, com o Ituano foi o quarto jogo seguido sem derrota da equipe colorada. Essa é a maior sequência invicta do time vilanovense na atual edição da Série B. No período, foram três empates e uma vitória, que deixam a confiança do clube em alta na busca pela permanência. A lamentação, porém, é que o tropeço em casa contra o time paulista fez a distância para a 16ª colocação aumentar.

Com o término da 22ª rodada, o Vila Nova viu o Operário-PR, que era o primeiro time fora do Z4, abrir cinco pontos de vantagem para a equipe goiana. O Fantasma soma 24 pontos, que é a mesma pontuação da Chapecoense, que agora ocupa a 16ª posição da Série B - o Tigre deixou a lanterna depois de dez rodadas seguidas na última colocação e é o 19º com 19 pontos.

“Como centroavante eu fico feliz em marcar, mas o importante é o resultado da equipe, do coletivo. Isso frustra a gente. A gente sabe que precisa se recuperar no campeonato. Nos jogos em casa a gente não pode negociar a vitória e mais uma vez tivemos um empate”, lamentou o atacante Neto Pessoa, que marcou o segundo gol dele pelo Vila Nova diante do Ituano.

Sem tempo para lamentar, o Vila Nova volta a campo nesta terça-feira (9). Pela 23ª rodada, o time colorado encara o Tombense, fora de casa. A partida será disputada em Muriaé-MG, no Estádio Soares de Azevedo, a partir das 21h30.

Além do pouco tempo para recuperação, o Vila Nova vai encarar uma logística complicada até o interior de Minas Gerais. A delegação colorada viajou no domingo (7) para o Rio de Janeiro e iniciou viagem de ônibus com destino a Muriaé. São cerca de 300km de distância entre as cidades.

Para esse confronto, o técnico Allan Aal não conta com os volantes Arthur Rezende e Romário, além do meia Matheuzinho. O trio recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão contra o time mineiro.

“A gente sabe o que temos que fazer na sequência do campeonato. Traçamos alguns objetivos e estamos evoluindo. Já são quatro jogos de invencibilidade. Vou ficar feliz quando a gente começar a ter uma sequência boa de resultados, a vencer jogos. Isso nos deixará ainda mais confiantes para seguir o processo de evolução”, completou o atacante Neto Pessoa, que marcou os dois últimos gols do Tigre, ambos nos empates por 1 a 1 com Novorizontino e Ituano.