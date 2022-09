Foi na marra, mas o Vila Nova voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro como mandante. Com gol nos minutos finais, o Tigre derrotou o Guarani, por 2 a 1, na noite desta terça-feira (6), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O resultado dá um gás para a equipe colorada na luta pela fuga do rebaixamento.

Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 31 pontos, deixou o Guarani para trás na tabela de classificação e agora tem a mesma pontuação do primeiro time fora da zona do rebaixamento. A equipe goiana interrompeu uma série de quatro empates como mandante e retribuiu o apoio vindo das arquibancadas.

O Vila Nova entrou no gramado do OBA com uma injeção de ânimo proporcionada por uma bonita festa feita pela torcida colorada. O combustível durou poucos minutos, pois apesar de ter a maior posse de bola e mostrar vontade, o time do técnico Allan Aal produzia muito pouco, sobretudo em relação à necessidade colorada de vitória.

Fora de casa, o Guarani fazia uma partida segura e com poucos sustos. Não oferecia também muitos riscos, embora tenha sido mais perigoso quando finalizou ao gol. A partida foi perdendo temperatura com o desenrolar da primeira etapa e parecia que as equipes iriam para os vestiários com igualdade no placar.

Só que o Bugre deu uma flechada no apagar das luzes. Aos 47 minutos, Yuri recebeu a bola de Rodrigo Andrade para bater cruzado, rasteiro e longe do alcance do goleiro Tony. Um golpe duro para os colorados, que precisavam tanto da vitória no confronto direto.

Para o 2º tempo, o Vila Nova voltou com Riquelme no lugar de Daniel Amorim. Era uma tentativa do técnico Allan Aal. Mas quem brilhou foi outro atacante. Aos oito minutos, após saída errada do Guarani, o Tigre recuperou a bola e Dentinho conseguiu avançar contra a marcação, fez bela jogada individual e acertou o cantinho do gol de Kozlinski.

O jogo se encaminhava para mais um empate dentro do OBA. Aos 43 minutos, após cobrança de escanteio, o goleiro Maurício Kozlinski errou feio na saída e Matheus Mancini, novidade na escalação colorada, marcou de cabeça para dar a importante vitória ao Tigre.

O Vila Nova terá uma pausa de 10 dias em sua agenda na Série B do Campeonato Brasileiro e volta a campo apenas no dia 17 de setembro (sábado) para enfrentar o Brusque, fora de casa, no Estádio Augusto Bauer. O Guarani volta a campo na terça-feira (13) para novo confronto direto, desta vez contra o Operário-PR, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiros (VAR-FIFA/RN)

VILA NOVA: Tony; Alex Silva (Railan), Rafael Donato, Matheus Mancini e Willian Formiga (Matheuzinho); Jean Martim (Arthur Rezende), Sousa e Wagner (Jefferson); Kaio Nunes, Daniel Amorim (Riquelme) e Dentinho. Técnico: Allan Aal

GUARANI: Kozlinski; Ivan Alvariño (Diogo Mateus), João Victor e Derlan; Júlio César (Bruno José), Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Jamerson; Isaque (Edson), Giovanni Augusto (Eduardo Person) e Yuri (Jenison). Técnico: Mozart

Gols: Yuri aos 47’ do 1º tempo (Guarani); Dentinho aos 8’ e Matheus Mancini aos 43’ do 2º tempo (Vila Nova)