Mesmo sem conquistar os resultados esperados, o técnico Dado Cavalcanti está mantido no cargo pela diretoria do Vila Nova, embora a sequência negativa aumenta a pressão sobre o treinador. Dado Cavalcanti ganhou dois reforços para o ataque na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Infelizmente, não tem tido uma boa sequência, mas é nosso técnico para o jogo contra o Cruzeiro, sim. Mas tudo pode acontecer, não serei hipócrita e falar que não haverá uma troca", destacou o vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar, lembrando que a métrica do futebol.

Contratado para substituir Higo Magalhães, Dado Cavalcanti comandou a equipe em oito partidas e ainda não conseguiu conquistar uma vitória. Na próxima sexta-feira (1º de julho), o Tigre volta a campo e desafia o líder, Cruzeiro, fora de casa.

O dirigente colorado confirmou a contratação de dois atacantes para reforçar o elenco, que perdeu recentemente Jean Silva e Eberê. Os novos contratados do Vila Nova são Kaio Nunes, de 23 anos, ex-Goiás e Goianésia, e Jonathan Bastos, de 24 anos, que foi revelado pelo Cruzeiro e estava, por último, no futebol português.